ممثل الترجي يكشف تفاصيل جلسة “كاس” في قضية رادس

كشف رئيس اللجنة القانونية بنادي الترجي التونسي “رياض التويتي”، عن تفاصيل الجلسة الأخيرة التي عقدتها المحكمة الرياضية الدولية “كاس”، أول أمس الجمعة، عبر تقنية “فيديو كونفرانس”، والخاصة بنظر دعوى الوداد المغربي عن أحداث مباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2019.

وقال التويتي أن الجلسة التي عقدت أمس كانت طويلة وصعبة للغاية، حيث امتدت الى نحو 8 ساعات، استمعت فيها المحكمة إلى مرافعتي مسؤولي الوداد البيضاوي والترجي الرياضي التونسي، بالإضافة إلى شهادات بعض مسؤولي الكاف.

وشهد إياب نهائي النسخة الماضية من دوري الأبطال أحداثا مؤسفة عقب انسحاب فريق الوداد اعتراضا على عدم احتساب هدف وليد الكرتي الذي عادل به النتيجة وعدم تشغيل تقنية “:الفار”، وتم اعلان فوز الترجي باللقب.

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وشدد ممثل الترجي على أحقية إدارة الوداد في الدفاع عن حقوق ناديها، ومطالبتها بعدم اعتبار الفريق منسحبا في لقاء الإياب الذي أقيم في رادس.

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وأضاف التويتي: “تواجد رئيس الكاف أحمد أحمد في الجلسة أمر طبيعي في ظل تمسك مسؤولي الوداد بقيامه بالإدلاء بشهادته في القضية خاصة أنه شاهد عيان على الأحداث في ظل تواجده بالملعب آنذاك.

وكان رئيس الكاف قد قال في شهادته أنه تعرض لتهديدات من جانب حمدي المؤدب رئيس الترجي من أجل قيامه بإعلان فوز الفريق التونسي باللقب وتسليمه الميدالية الخاصة بالبطل.

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وتنظر المحكمة الرياضية “كاس” الدعوى المقامة من نادي الوداد الذي يطالب فيها بإلغاء قرار الكاف الخاص بمنح الترجي لقب دوري الأبطال، حيث أنهت جلساتها الخاصة بالقضية أمس.

ومن المنتظر أن تصدر المحكمة الرياضية قرارها الخاص بالقضية في غضون شهر من الآن.