كاي هافيرتز يتلقى إغراءات جديدة من ريال مدريد

وضعت إدارة ريال مدريد خطط كبيرة لهذا الصيف، قبل ظهور فيروس “كورونا” على الساحة، حيث كانت أولويات النادي في سوق الانتقالات تتجه نحو تقوية خط الوسط، وإضافة مهاجم قوي إلى التشكيلة، ولكن تم تعليق هذه العمليات الآن.

كان الثنائي “إيرلينج هالاند” و”إدواردو كامافينجا” من بين هؤلاء الذين جذبوا اهتمام اللوس بلانكوس، لكن سيتعين عليهم الانتظار قبل ضمهم إلى فرصة أخرى مناسبة، لكن هذين الهدفين لم يكونا الوحيدين.

وعلى الرغم من أن نجم باير ليفركوزن “كاي هافيرتز” هو أيضًا المرشح الأبرز للانضمام إلى ملعب سانتياجو بيرنابيو، فقد كان البالغ من العمر 20 عامًا في حالة توهج لافت رفقة التنين الأحمر منذ عودة البوندسليجا منتصف شهر مايو.

وتعلم إدارة الميرنجي بأن التعاقد مع لاعب واعد بإمكانيات هافيرتز لن يكون سهلاً، وسط منافسة معتادة من نادي بايرن ميونخ، الذي اعتاد تكديس المواهب الألمانية خلال السنوات الأخيرة.

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والآن سيتعين على هافيرتز الانتظار لعام آخر للحصول على فرصة للتوقيع مع ريال مدريد، وفق مصادر صحيفة “ماركا”، ولكن هذا التخطيط قد يصادف مشكلة، تسمى نادي بايرن ميونخ، الذي أخبر ليفركوزن عن نواياهم للتوقيع معه.

و أوضح هافيرتز نفسه أنه يريد اللعب في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بينما يحتل ليفركوزن حاليًا أحد أفضل أربعة أماكن في الدوري الألماني، ولكن مصيرهم يمكن أن يتغير.

من هو كاي هافيرتز؟

المهاجم متعدد الاستخدامات هو بالفعل لاعب ألماني دولي، وهو محور اهتمام الأندية في جميع أنحاء أوروبا، بما في ذلك بايرن ميونيخ.

وسجل موهبة المانشافت خمسة أهداف في أربع مباريات قبل أن يلتقط إصابة ضد فرايبورغ، ليستحوذ وحده على اهتمام الصحافة الألمانية والعالمية.