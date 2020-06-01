كروس: أشرف حكيمي وصل إلى العالمية!

وصف اللاعب الألماني “فيليكس كروس” النجم الدولي المغربي “أشرف حكيمي” باللاعب العالمي الذي يتمتع بإمكانيات هائلة تؤهله للعب على أعلى مستوى.

وتُوج أشرف حكيمي بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2018 بعد مشاركاته في بضع مباريات مع ريال مدريد، ثم قرر فضل الرحيل بنظام الإعارة إلى بوروسيا دورتموند من أجل اكتساب المزيد من الخبرات، وللعب دقائق أكثر، وهذا ما نجح فيه خلال عامي 2018 و2019، وها هو يواصل للعام الثالث على التوالي، تسجيل وصناعة الأهداف.

وقال فيليكس كروس – الشقيق الأصغر لنجم ريال مدريد توني كروس – خلال حديثه مع صحيفة آس الإسبانية “أشرف حكيمي لاعب سريع للغاية، ولا أعتقد أنه يوجد لاعب بمثل إمكانياته في نفس مركزه حول العالم”.

وأضاف “أشرف حكيمي لاعب عالمي الآن في مركز الظهير الأيمن. لديه إمكانيات هائلة، وقد رأيته أثناء فترته القصيرة مع ريال مدريد، وأظهر خلالها مستوى مذهل أكد به أنه سيصبح لاعبًا عالميًا لو حصل على المزيد من الوقت”.

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وتطرق لاعب وسط يونيون برلين للحديث عن شقيقه توني كروس، قائلاً “يتمتع بموهبة أعلى مني، كل شيء وكان سهلاً بالنسبة له، أما أنا فقد كان عليّ أن أعمل جاهدًا لأكون لاعبًا محترفًا”.

ريال مدريد وأشرف حكيمي؟

في نفس السياق، لم تحسم إدارة ريال مدريد حتى هذه اللحظة رغبتها في عودة أشرف حكيمي لقيادة الرواق الأيمن في الفريق خلال الموسم المقبل 2021/2020، رغم تسجيل أشرف حكيمي لـ 4 أهداف في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، ووصوله للهدف الخامس في الدوري الألماني، بالاضافة إلى صناعته لـ 10 أهداف.

وتلقى أشرف حكيمي العديد من العروض الجادة للانتقال في الميركاتو الصيفي الحالي من ريال مدريد، لعل أبرزها من الإنتر الإيطالي وتشيلسي الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني.