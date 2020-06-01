رياضة | نجم برشلونة على ردار توتنهام

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 1 يونيو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر نجم برشلونة على ردار توتنهام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن رغبة نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي في الحصول على خدمات واحد من أبرز نجوم نادي برشلونة الإسباني خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت صحيفة "ديلي إكسبريس" الإنجليزية أن نادي توتنهام يسعي بقوة للتعاقد مع النجم البرازيلي فيليب كوتينيو لاعب فريق برشلونة والمعار حاليًا لنادي بايرن ميونيخ الألماني، وذلك في الميركاتو الصيفي القادم، لتدعيم صفوف السبيرز بالموسم الجديد.

ووفقًا للصحيفة الإنجليزية أن توتنهام يرغب في التعاقد مع "كوتينيو" على سبيل الإعارة في الموسم المقبل، بعدما رفض نادي بايرن ميونيخ الألماني تفعيل بند شراء اللاعب في الموسم الجديد، ليرحل عن صفوف الفريق البافاري نهاية الموسم.

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وأوضحت الصحيفة أن نادي برشلونة كان يرغب في بيع "كوتينيو" نهائيًا مقابل80 مليون يورو، ولكن الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها معظم أندية العالم حاليًا قد تدفعه للموافقة على إعارة اللاعب مجددًا في الصيف المقبل.

ويستعد نادي توتنهام هوتسبير لتقديم عرضًا رسميًا للتعاقد مع اللاعب على سبيل الإعارة في الصيف المقبل، سيعرض عليه راتبًا أسبوعيًا بقيمة 200 ألف جنيه استرليني ليتساوي مع نجم الفريق هاري كين، لمحاولة إقناع اللاعب بالموافقة على ارتداء قميص السبيرز بالموسم القادم.

ويحظي "كوتينيو" بإهتمام العديد من الأندية التي ترغب في الحصول على خدماته منهم أرسنال وليستر سيتي ونيوكاسل يونايتد ومانشستر يونايتد.

انتقل كوتينيو إلي بايرن ميونيخ الألماني على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وخاض مع الفريق البافاري 32 مباراة بإجمالي دقائق لعب فعلية 2036 دقيقة، سجل 9 أهداف وصنع 8 أهداف، قبل توقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا.