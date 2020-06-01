رياضة | معلول يتلقى عرضا للرحيل عن الأهلي .. (3 ملايين دولار)

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 1 يونيو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر معلول يتلقى عرضا للرحيل عن الأهلي .. (3 ملايين دولار) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى النجم الدولي التونسي، علي معلول، الظهير الأيسر للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، عرضًا مغريًا جديدًا للرحيل عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

رحيل علي معلول عن الأهلي

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وذكرت صحيفة «تونس الرقمية» مساء اليوم الأحد، أن علي معلول تلقى عرضًا مغريًا من نادي العين الإماراتي مقابل 3 ملايين دولار ويحصل عليهم اللاعب بخلاف ما سيحصل عليه فريقه، ولكنه رفض العرض الخيالي وتمسك بالبقاء مع الاهلي.

وكان الأهلي رفض شكلًا وموضوعًا فتح مفاوضات رحيل علي معلول نظرًا لأنه من الأعمدة الرئيسية للمدير الفني للفريق السويسري ريني فايلر.

الجدير بالذكر أن وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي أعلن عودة منافسات الدوري المصري الممتاز منتصف الشهر القادم بعد توقف البطولة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد المعروف بـ كوفيد-19 في مصر.