رياضة | مواعيد عودة الدوريات الأوروبية

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 1 يونيو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر مواعيد عودة الدوريات الأوروبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية عالمية أن العديد من الدوريات الأوروبية تستعد للعودة من جديد بعد توقف دام أكثر من شهرين بسبب تفشي وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد، حيث تم الإعلان في الأيام الماضية عن مواعيد استئناف الدوريات الإسباني والإيطالي والإنجليزي.

وأكدت رابطة الدوري الإسباني برئاسة خافيير تيباس أن الدوري سيعود يوم 11 يونيو المقبل بمواجهة إشبيلية وريال بيتيس ضمن الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري على ملعب رامون سانشيز بيزخوان.

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وأفادت رابطة الدوري الإنجليزي بأنه سيتم إستئناف النشاط الكروي يوم 17 يونيو المقبل بمواجهة أستون فيلا وشيفيلد يونايتد على أرض الفريق الأول بالإضافة إلى قمة مواجهة مانشستر سيتي مع آرسنال.

وأشارت رابطة الدوري الإيطالي إلى أن بطولة الدوري ستعود يوم 20 يونيو على أن يتم إستئناف الدور نصف النهائي من بطولة كأس إيطاليا يوم 13 يونيو المقبل على أن تكون المباراة النهائية في 17 يونيو المقبل.

وذكرت التقارير الصحفية مؤخرًا أن الدوري الألماني تم إستئنافه منذ أكثر من إسبوعين بينما تم إلغاء الدوري الفرنسي ومنح باريس سان جيرمان اللقب بالإضافة إلى إلغاء بطولة الدوري الهولندي.