رياضة | تعرف على قرارات مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 1 يونيو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر تعرف على قرارات مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى بجلسته التي عُقدت مساء الأحد، توجيه الشكر لكافة الأجهزة الفنية و الإدارية الحالية بكامل هيئتها ( قطاع الناشئين لكرة القدم و السلة و الطائرة و كذلك الألعاب الفردية ) ، و تشكيل لجان من السادة أعضاء مجلس إدارة النادى لتولى ملف ترشيح الأجهزة الفنية و الإدارية أستعداداً للموسم الرياضى الجديد 2020-2021 خلال عشرة أيام من تاريخ الجلسة ، و للجان الحق في الاستعانة بمن تراه للمساهمة في إنجاح عملها وذلك على النحو التالى :

تشكيل جهاز قطاع الناشئين لكرة القدم تضم في عضويتها هشام حسن نائب الرئيس ، وإبراهيم شعبان ومحمود القاضي أعضاء مجلس الإدارة وجاسر شمس المدير التنفيذي و عصام عبد العزيز المدير المساعد للشئون الرياضية .

تشكيل جهاز قطاع الناشئين لكرة السلة مكونه من حازم الرجال أمين الصندوق ،وأحمد عبد المجيد وأحمد فؤاد أعضاء مجلس الإدارة و جاسر شمس المدير التنفيذي و عصام عبد العزيز المدير المساعد للشئون الرياضية.

كما تقرر تشكيل جهاز الفريق الأول و قطاع الناشئين للكرة الطائرة مكونه من إسماعيل محمد وخليل القاضى أعضاء مجلس الإدارة وجاسر شمس المدير التنفيذي و عصام عبد العزيز المدير المساعد للشئون الرياضية.

تشكيل الأجهزة الفنية و الإدارية للألعاب الفردية المختلفة، تضم إبراهيم شعبان وأحمد فؤاد وخليل القاضى أعضاء مجلس الإدارة وجاسر شمس المدير التنفيذي و

عصام عبد العزيز المدير المساعد للشئون الرياضية.

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كما قرر المجلس تفويض الأستاذ محمد مصيلحى في التفاوض لتجديد تعاقد الكابتن طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم للموسم الجديد 2020-2021.

الموافقة على تولى النادى أعمال الإنشاءات الخاصة بالممول التجاري الجديد بمقر النادى بالشاطبى و العمل على إنهاء هذه الإنشاءات في أقرب و قت ممكن في إطار خطة المجلس لتمنية الموارد ، نظراً لعدم الالتزام من جانب الشركة المنفذه بالتوقيتات و المستحقات الخاصة بالنادى .

مخاطبة معالى وزير الشباب و الرياضة ومحافظ الإسكندرية للبدء في إنشاء سور لحدود فرع النادى بسموحة كاملاً تمهيداً لأستكمال الانشاءات الخاصة بالفرع بالتعاون مع وزارة الشباب و الرياضة و كذلك طلب الموافقة على إيجار بعض المساحات على سور فرع النادى بسموحة تخصص للبنوك و الوكالات التجارية في إطار خطة المجلس لتمنية الموارد في ظل التوقف التام لجميع الموارد المالية التي يعتمد عليها النادى في تمويل أنشطته المختلفه .

الموافقة على قبول تبرع الأستاذ محمد مصيلحى رئيس النادى بعدد خمسة بوابات تعقيم " 3 " بمقر النادى بالشاطبى و " 2 " بفرع النادى بسموحة تحسباً لعودة و أستئناف النشاط الرياضى و الاجتماعى من جديد مع أتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة الصحة بخصوص هذا الشأن.

تشكيل لجنة للهيكلة الإدارية للعاملين بالنادى من هشام حسن نائب الرئيس و حازم الرجال أمين الصندوق ،وأحمد عبد المجيد عضو المجلس وجاسر شمس المدير التنفيذي ومحمد جمعة قرقورة المدير المساعد لشئون مجلس الإدارة .

وقد قرر المجلس إغلاق باب التقدم للحصول على العضوية الجديدة للنادى إعتباراً من 1/7/2020 نظراً للقبال الكبير من الهيئات و الشركات على عضوية النادى .