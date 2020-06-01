رياضة | بيراميدز يضغط لضم نجم الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 1 يونيو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر بيراميدز يضغط لضم نجم الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحاول نادي بيراميدز منذ فترة طويلة التعاقد مع أحمد رفعت نجم نادي الزمالك والمعار إلى صفوف نادي الاتحاد السكندري خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وتنتهي إعارة أحمد رفعت مع نادي الاتحاد السكندري بنهاية الموسم الجاري ويحاول محمد مصيلحي رئيس النادي إقناع اللاعب بالبقاء مع الفريق السكندري بعد المستوى المميز الذي ظهر به هذا الموسم.

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وتواصل مسئولو نادي بيراميدز في الساعات القليلة الماضية مع أحمد رفعت وحاولوا تكثيف مفاوضاتهم مع اللاعب لإقناعه بالانضمام إلى النادي في الصيف القادم.

وينتظر أحمد رفعت أن يحسم مسئولو الزمالك مستقبله في الفترة المقبلة قبل أن يتخذ قراره سواء بالاستمرار مع الاتحاد السكندري أو الانضمام إلى نادي بيراميدز في الصيف.

يذكر أن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك كان قد أكد منذ فترة أن النادي قرر عودة أحمد رفعت للفريق الأبيض عقب انتهاء إعارته مع الاتحاد السكندري بنهاية الموسم الجاري ولكن لم يتم حسم مستقبل اللاعب بعد.