رياضة | شوقي غريب: عمر مرموش يشارك معنا منذ فترة طويلة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 1 يونيو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر شوقي غريب: عمر مرموش يشارك معنا منذ فترة طويلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي إن عمر مرموش لاعب فولفسبورج الألماني في حسابات الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي منذ فترة طويلة وشارك في الكثير من المباريات.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"عمر مرموش كان ضمن اللاعبين الذين تواجدوا في معسكرات منتخب مصر الأوليمبي وخاض مباريات ودية كثيرة".

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وزاد :"اللاعب في حسابات الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي منذ فترة طويلة".

وتابع :"لم ينضم لقائمة لمنتخب مصر الأوليمبي في البطولة الأفريقية، لأن هناك بعض الأمور قد حدثت واخترنا ٢١ لاعبًا لم يكن هو من بينهم".

وأشار :"جميع لاعبو المنتخب الأوليمبي ملكًا للمنتخب الأول، ونحن معتادين على أن الفريق الأول له الأولوية في كل شيء".