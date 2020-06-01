رياضة | ميسي: أشعر بالإحباط.. كرة القدم لن تعود كما كانت أبدا

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 1 يونيو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر ميسي: أشعر بالإحباط.. كرة القدم لن تعود كما كانت أبدا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة الإسباني عن توقف الدوريات بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد المعروف بـ كوفيد-19.

وقال ليونيل ميسي في تصريحات نقلتها صحيفة «سبورت الكتالونية»: "لقد بقي لدى الجميع تقريبًا الشك في ما سيكون عليه العالم بعد كل ما حدث".

وتابع الأرجنتيني: " بعيدًا عن العزل المنزلي والوضع الذي فاجأنا، واجه العديد من الأشخاص وقتًا صعبًا حقًا لأن هذا الوضع أثر عليهم بشكل ما".

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وتابع: "أشعر بإحباط شديد، بسبب ما حدث مع كل أولئك الذين فقدوا أسرهم وأصدقائهم ولم يتمكنوا حتى من وداعهم، لا يمكن أن يكون هناك شيء أسوأ من فقدان الأشخاص الذين تحبهم أكثر".

وأردف البرغوث: "أعتقد أن هناك العديد من الأشياء السلبية في هذه الأزمة، ولكن لا يمكن أن يكون هناك شيء أسوأ من فقدان الأشخاص الذين تحبهم أكثر، مما يخلق إحباطًا كبيرًا بالنسبة لي ويبدو لي أكثر ظلم على الإطلاق".

وأتم ميسي: "كرة القدم ، مثل الحياة بشكل عام، أعتقد أنها لن تكون هي نفسها أبدًا بمجرد انتهاء الأسوأ، سيكون من الضروري التكيف مع الوضع الطبيعي الجديد".