رياضة | توتنهام يحسم موقفه من التعاقد مع كوتينهو

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 1 يونيو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر توتنهام يحسم موقفه من التعاقد مع كوتينهو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم مسؤولو فريق توتنهام هوتسبير موقفه من التعاقد مع اللاعب البرازيلي فيليب كوتينهو لاعب فريق برشلونة الإسباني خلال الميركاتو الصيفي القادم. وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة "الماركا"، إن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير يرغب في التعاقد مع كونينهو لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة. وسوف تنتهي فترة إعارة فيليب كوتينهو مع نادي بايرن ميونيخ الألماني في نهاية الموسم الحالي، ورفض الفريق البافاري تفعيل بند شراء اللاعب البرازيلي. وشارك كوتينهو مع فريق بايرن ميونيخ في 32 مباراة هذا الموسم، وسجل البرازيلي 9 أهداف وصنع 8 أهداف لزملائه.

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