رياضة | مرتضى منصور: الكاف يساند الزمالك في أزمة لقب نادي القرن

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 1 يونيو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر مرتضى منصور: الكاف يساند الزمالك في أزمة لقب نادي القرن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مرتضى منصور رئيس الزمالك أنه تمكن من الحصول على مستندات مهمة خاصة بلقب القرن مشددا على أن المدغشقري أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) يساند أبناء ميت عقبة من أجل عودة اللقب.

وقال مرتضي منصور رئيس النادي الأبيض في تصريحات لوسائل الإعلام:"عندما حصل الأهلي علي لقب القرن كان ترتيبه الرابع وقام مسئولوه بتزوير الحقائق من أجل السطو على اللقب".

وأضاف:"أحمد أحمد شخص حيادي عكس الكاميروني عيسي حياتو الرئيس السابق الذي شهد عصره تزويرا واختلاسا وسرقة".

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وتابع:"الأهلي حل في المركز الرابع في ترتيب نادي القرن العشرين في إفريقيا".

وأردف قائلاً:"في عام 1996 كان ترتيب الأندية الإفريقية المحدد لنادي القرن كالاّتي: الزمالك في الصدارة ويليه كانون ياوندي ثم الرجاء المغربي في المركز الثالث وجاء الأهلي في المركز الرابع".

واستطرد قائلاًُ:"ليس بيني وبين الأهلي أي أزمة بخصوص نادي القرن ولكن أطالب بحقوقي وسبب تأخر فتح ملف القرن هو استمرار عيسى حياتو بفساده بمنصب رئيس كاف".

وأنهى تصريحاته قائلاً:"من لا يصدقني بخصوص ترتيب الأهلي في معايير نادي القرن العشرين بإفريقيا فعليه التوجه لمقر الكاف من أجل التأكد بالمستندات".