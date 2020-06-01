محمد فاروق يكشف عرض الاتفاق السعودي لضم نجم الأهلي

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جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي محمد فاروق، أن الاتفاق السعودي دخل فى مفاوضات مع النادي الأهلي من أجل التعاقد مع محمد شريف، لاعب الفريق الأحمر المعار إلى صفوف إنبي حتي نهاية الموسم الجاري.
وقال فاروق فى تصريحات تلفزيونية: "محمد شريف تلقي عرضا من الاتفاق السعودي خلال الساعات الماضية، ومن المنتظر أن يحسم السويسري فايلر مصير اللاعب فى الفترة المقبلة".
وأضاف: "شريف لاعب مميز وقدم مستويات جيدة مع فريق إنبي، ومن المنتظر أن يعود إلى الأهلي فى نهاية الموسم بعد انتهاء اعارته للفريق البترولي".
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