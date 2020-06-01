شكرا لقرائتكم حلمى طولان يؤجل حسم مصير أجانب إنبي انتظارا لحسم موقف النشاط الكروى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفنى لإنبى، تأجيل حسم موقف اللاعبين الأجانب المتواجدين بالفريق البترولى، انتظاراً لحسم مصير النشاط الكروى بعد وجود اقتراحات بشأن فسخ التعاقد مع اللاعبين الأجانب واستقدام لاعبين جدد، فى حالة عدم استكمال مسابقة الدورى الممتاز، إلا إن جهاز الفريق فضل استمرار لاعبى الفريق الحاليين انتظاراً لموقف النشاط الكروى مع التواصل معهم ودعمهم، فى ظل توقف النشاط الكروى لتجنب انتشار فيروس كورونا والذى جاء بداية من شهر مارس الماضى ضمن الإجراءات الإحترازية لتجنب انتشار ذلك الفيروس.

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ومن المنتظر أن يعقد حلمى طولان المدير الفنى لإنبى، جلسة مع إدارة النادى البترولى عقب تحديد مصير الموسم الكروى، من أجل تحديد الاحتياجات الخاصة بالفريق فى الموسم المقبل حال إلغاء الموسم الكروى الحالى ويحتل فريق إنبى المركز السابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، قبل تعليق منافسات المسابقة، برصيد 25 نقطة، بعدما حقق الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى 7 مواجهات وهزم فى 5 مباريات، فيما سجل لاعبوه 18 هدفًا واستقبل مثلها، ويبحث حلمى طولان المدير الفنى للفريق البترولى خلال الفترة الحالية مواصلة العمل نحو حفاظ اللاعبين على أوزانهم ولياقتهم بأفضل صورة من خلال المتابعة اليومية للبرنامج التدريبى الذى وضعه لهم.

فيما يعكف حلمى طولان، المدير الفنى للفريق البترولى، بالتشاور مع جهازه المعاون حول تجهيز خطة الفريق والسيناريوهات المختلفة حتى تكون جاهزة انتظارا لموقف النشاط الكروى، وطالب الجهاز الفنى لإنبى، اللاعبين، بخوض بعض تدريبات الجرى خلال فترة التوقف الحالية من أجل الحفاظ على لياقتهم البدنية خلال فترة التوقف السلبية الحالية، حيث يحرص حلمى طولان على متابعة حالة اللاعبين أثناء تأدية تدريبات الحجر المنزلى، بعدما أعد لهم برنامج تأهيلى خاص ليؤديه اللاعبون فى منازلهم، حتى يكونوا جاهزين للعودة للمشاركة فى التدريبات فى حال تقرر استئناف منافسات الدورى الممتاز هذا الموسم، فى ظل حرص الجهاز الفنى للفريق البترولى على متابعة حالة اللاعبين أولا بأول.