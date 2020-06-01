شكرا لقرائتكم شوقى غريب: تأجيل الأولمبياد عاما فتح المجال أمام اللاعبين للمنافسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد شوقى غريب مدرب المنتخب الأولمبى، أن الدولة هي صاحبة قرار عودة النشاط الرياضى سواء باستكماله أو إلغائه.

وقال مدرب المنتخب الأولمبى خلال مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر في برنامج "ملعب أون تايم"، أن معظم دول أوروبا بدأت تعيد النشاط وتتعايش مع فيروس كورونا عادى، وإحنا لازم يكون عندنا خطة علشان الأجندة الدولية المقبلة ومباريات أفريقيا سواء التصفيات أو استكمال دورى أبطال أفريقيا.

وعن المنتخب، قال شوقى غريب: من الضرورى تحديد مصير النشاط الرياضى سواء بالاستئناف أو الإلغاء، وأنا مجهز برنامج لـ12 شهرا وقدمناه للجنة الأولمبية عن طريق اتحاد الكرة بالمعسكرات والمباريات وكل شيء سواء عاد النشاط أو إلغائه.

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وأضاف مدرب المنتخب الأولمبى: أن عمر مرموش في حساباتنا منذ فترة كبيرة ولعب معانا بعض المباريات ولكن القائمة هي التي تحكم وخرج ولكن نتابعه والمنتخب الأول كمان متابعه، مضيفا: كل لاعبى المنتخب الأولمبى تحت أمر حسام البدرى وهو سيستم معروف".

وأوضح شوقى غريب: تأجيل أولمبياد طوكيو لمدة عام فتح المجال أمام الكثير من اللاعبين للمنافسة ومنحت المصابين فرصة العودة مثل محمد محمود وكريم نيدفيد وطاهر محمد طاهر والكثير من المصابين، مضيفا: "نتابع كل الفرق المتأهلة للأولمبياد عن طريق الشرائط وبدأنا في دراستها".