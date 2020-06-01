شكرا لقرائتكم محمد مصيلحى: لو النشاط رجع أنا مش هفتح النادى ومعنديش مشكلة في تتويج الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى، أنه يرفض تماما فكرة عودة النشاط الرياضى هذه الموسم مع الانتشار المتزايد لفيروس كورونا.

وقال رئيس نادى الاتحاد خلال تقرير بالفيديو في برنامج "ملعب أون تايم" مع الإعلامى سيف زاهر: "أرفض عودة الدورى وهناك 14 ناديا رفضوا الاستئناف وأبلغوا اللجنة الخماسية بموقفهم وتخوفهم من استئناف النشاط الكروى".

وأضاف محمد مصيلحى: "أن الـ14 ناديا معندهمش مشكلة في تتويج الأهلى بلقب الدورى هذا الموسم زى كل الدول ما عملت فى أفريقيا وفرنسا وبلجيكا، لكن عودة الدورى مرفوضة، ولو النشاط رجع يوم 15 يونيو المقبل أنا مش هفتح النادى".

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وأوضح رئيس الاتحاد السكندرى: "أن نادى الاتحاد أقرب الفرق للعب في بطولة أفريقيا السنة الجاية حال استكمال الدورى وكمان دفعت 68% من مستحقات اللاعبين، ولكن صحة الإنسان أهم، بالإضافة أن الاتحاد يمتلك 5 أجانب منهم 4 لاعبين خارج مصر حاليا".