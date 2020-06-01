شكرا لقرائتكم فتح الله: أول مواجهة ضد الزمالك كان نفسي الأرض تنشق وتبلعني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال محمود فتح الله مدرب بيراميدز ونجم الزمالك السابق إنه في أول مواجهة ضد الفريق الأبيض كان يتمنى أن تنشق الأرض وتبتلعه موضحا أن الأمر كان صعبا بالنسبة له بعد السنوات التي قضاها داخل أسوار القلعة البيضاء.

أضاف فتح الله خلال حواره لقناة أون تايم سبورتس مع الإعلامى إبراهيم فايق :" لم أتهاون في أي مواجهة أمام الزمالك حينما لعبت لأندية أخرى".

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وتحدث مدرب بيراميدز عن أصعب قرار اتخذه طول حياته قائلا :" أصعب قرار أخذته في حياتى هو الاعتزال.

واشتهر فتح الله على مدار مسيرته، بأنه المدافع الهداف خلال المسابقات المختلفة سواء بمصر أو خلال فترة احترافه بلبنان، حيث شارك في 344 مباراة وسجل 50 هدفًا، وصنع 7 لزملائه، كما فاز بالعديد من البطولات مع القلعة البيضاء أبرزها بطولة كأس مصر 3 مرات، فيما حقق لقب بطولة الأمم الأفريقية مرتين عامي 2008 و2010، وكان ضمن أفراد الجيل الذهبي للفراعنة، تحت قيادة المعلم حسن شحاتة.