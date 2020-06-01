شكرا لقرائتكم رامي سعيد يكشف أسباب انتقاله للأهلي ورفضه الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف رامي سعيد، نجم الأهلي السابق، أسباب انتقاله إلى صفوف القلعة الحمراء فى عام 2002. Advertisements وقال سعيد فى تصريحات تلفزيونية: "انتمائي للأهلي حسم انتقالي إلى القلعة الحمراء رغم انني تلقيت عرض جاد من نادي الزمالك وقتها". وأضاف: "عدلي القيعي أبلغني أن البرتغالي مانويل جوزيه يرحب بانضمامي، ولم أتردد فى الانتقال إلى صفوف الفريق الأحمر".

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