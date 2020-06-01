اخبار الرياضه

رابطة الدوري الإسباني تعلن مواعيد المباريات المقبلة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم رابطة تعلن مواعيد المباريات المقبلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم يوم الأحد مواعيد مباريات الجولتين الـ28 والـ29 عند استئناف البطولة في الحادي عشر من يونيو.

وعبر حسابها الرسمي في "تويتر"، كشفت الرابطة عن مواعيد مواجهات الجولتين القادمتين، إذ ستبدأ الجولة بديربي الأندلس بين ريال بيتيس وإشبيلية فيما سيلعب المتصدر مع مايوركا، وريال مدريد صاحب المركز الثاني مع إيبار.

وكانت توقفت المباريات والرياضات في إسبانيا منذ العاشر من مارس الماضي بعد تفشي عالميا، وحينها تجاوز برشلونة نظيره ريال سوسييداد وخسر أمام ريال بيتيس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رابطة الدوري الإسباني تعلن مواعيد المباريات المقبلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا