شكرا لقرائتكم خبر عن سيف زاهر: اللجنة الخماسية لم تأخذ خطوة لعودة النشاط الرياضى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الإعلامى سيف زاهر، أن اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة لم تأخذ أي خطوة حتى الآن بشأن النشاط الرياضى، وقال خلال تقديمه برنامج "ملعب أون تايم"، المذاع على قناة أون تايم سبورت 1: "بقيت بحس أن اللجنة الخماسية مش عاوزة ترجع الرياضة تانى، ومعملتش ولا خطوة حتى الآن سواء بإعادة النشاط أو إلغائه".
وأوضح سيف زاهر، لابد على أن اللجنة الخماسية تجلس مع رؤساء الأندية تتناقش في مصير النشاط الرياضى سواء هنكمل علشان كذا وكذا أو مش هنرجع علشان كذا، تخبط واضح وكل الدوريات في العالم اجتمعت مع الأندية وأخذت خطوات جادة سواء استكملت الدورى زى الدورى الألماني والإنجليزى، أو بالإلغاء زى الفرنسي والبلجيكى".
من ناحية أخرى أشار سيف زاهرأن نادي الزمالك انهي الاتفاق مع اثنين من اللاعبين السوبر لضمهما في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم صفوف الفريق استعدادا للموسم المقبل، مضيفا في برنامجه بملعب أون تايم علي قناة أون تايم سبورت : الزمالك يستعد للإعلان عن صفقتين سوبر خلال الأيام المقبلة، مضيفا أنه يمتلك معلومات شبه مؤكدة عن أسماء الصفقتين ولكنه لن يفصح عنهما لعدم تأكده بنسبة 100%.
من ناحية اخري كشف الصربي دراجوسلاف المدير الفني الأسبق لفريق الزمالك انه اول من اكتشف الثنائي محمود عبد الرازق شيكابالا كابتن الفريق الحالي، وجمال حمزة لاعب الزمالك السابق وقت ان كان مديرا فنيا للزمالك في 2004، واصفا الثنائي بانهما كانا الأبرز في الزمالك في هذا الوقت رغم صغر سنهما، حيث كان يبلغ شيكابالا 18 عاما، واضاف دراجوسلاف في تصريحات لبرنامج ملعب اون تايم علي قناة اون تايم سبورت : كنت علي تواصل مع الثنائي حتي وقت قريب وخاصة جمال حمزة الذي احترف في المانيا فترة وكان قريب من منزلي ولكن الان لست علي تواصل معهما.
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