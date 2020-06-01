شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 31/5/2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأحد 31/5/2020 العديد من الأخبار الرياضية والتى جاء فى مقدمتها، عقد محمود الخطيب، رئيس الأهلى، اجتماعاً ظهر اليوم، الأحد، مع اللجنة القانونية بالنادى لاستطلاع آراء أعضائها حول العديد من الأمور التى طفت على الساحة الرياضية الفترة الأخيرة قبل العرض على مجلس الإدارة فى الاجتماع المقرر لها بعد غد، الثلاثاء، والمحدد من قبل لمناقشة جدول الأعمال، حيث يناقش المجلس العديد من الملفات الخاصة بقطاعات النادى المختلفة فى فروع الأهلى الثلاثة، ويبحث المجلس ملفات خاصة بالإنشاءات وغيرها من الأمور الإدارية والرياضية التى تشغل اهتمام المجلس ويرغب فى حسمها الفترة المقبلة، فى ظل تجميد النشاط الرياضى على خلفية "جائحة" كورونا. عقد محمود الخطيب، رئيس الأهلى، اجتماعاً ظهر اليوم، الأحد، مع اللجنة القانونية بالنادى لاستطلاع آراء أعضائها حول العديد من الأمور. تركى آل الشيخ ينفى شراء نادى جديد فى مصر نفى تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية ومالك نادى ألميريا الإسبانى ، شراء نادى جديد فى مصر خلال ألفترة الحالية ، حيث أكد آل الشيخ أن التقارير التى أفادت شراءه نادى جديد فى مصر بعد خلفاته مع النادى الأهلى فى الأيام القليلة الماضية ، لا صحة لها أطلاقاً . كارتيرون يقسم لاعبى الزمالك على فترتين عقب عودة النشاط استقر ألفرنسى باتريس كارتيرون المدير ألفنى لفريق الزمالك على تقسيم لاعبى ألفريق الأول إلى مجموعتين أجل الجهاز ألفنى للأهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر البت النهائى فى مصير المغربى وليد أزارو مهاجم ألفريق المعار للاتفاق السعودي انفراد.. الخليج 365 ينشر التصور الرسمى لاتحاد الكرة لعودة الدورى ينفرد الخليج 365، بنشر التصور الذى وضعه اتحاد الكرة وتحديدا الدكتور محمود سعد المدير ألفنى للجبلاية بالتنسيق مع اللجنة الطبية بالاتحاد Advertisements اللجنة الأولمبية المصرية تطالب الاتحادات بإبلاغها بأى حالات مصابة بكورونا أرسلت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب ، خطاب إلى جميع الاتحادات الرياضية ، تطالب فيه بإبلاغ اللجنة بشكل فورى بظهور أى حالات إصابة بفروس كورونا المستجد استقر مسئولو النادي الأهلي على إصلاح أرضية ملعب التتش خلال المرحلة المقبلة عن طريق تحسين جودتها وتغييرها بالكامل خاصة بعد تسببها في تعرض أكثر من لاعب لإصابات كبيرة أكد محمد الخولى نائب نادى المصرى البورسعيدى ، أن النادى طالب من مسئولى بيراميدز ، 2 مليون جنيه تفعيلاً لعقد اسلام عيسى المنتقل من صفوف ألفريق البورسعيدى إلى نادى بيراميدز الأهلى يترقب العروض الأوروبية لضم هداف مازيمبى قبل قرار فايلر يترقّب مسئولو النادى الأهلى العروض التى تلقاها جاكسون موليكا، مهاجم فريق مازيمبى الكونغولى، خلال ألفترة الأخيرة. تلقى ألفرنسى ديديه جوميز، المدير ألفنى للإسماعيلى، عرضاً من أهلى بنى غازى الليبى لتدريب ألفريق مقابل 30 ألف دولار شهرياً.

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