شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة الكرة بالزمالك تدرس فيديوهات عدد من لاعبي القسم الثاني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعكف حاليا ادارة الكرة بنادي الزمالك علي دراسة ومشاهدة عدد من مقاطع الفيديو للاعبي القسم الثاني في محاولة لايجاد لاعبين مميزين في دوري القسم الثاني تمهيدا للتعاقد مع احدهم في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وتسلمت ادارة الكرة عددا من الفيديوهات عن طريق وكلاء اللاعبين ومدربين من ابناء النادي الذين يتولون تدريب فرق في القسم الثاني ، ويتم حاليا مشادة الفيديوهات لتحديد المواهب التي تصلح للانضمام للزمالك قبل عرضهم علي المستشار مرتضي منصور رئيس الزمالك والفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق.

من ناحية اخري طالب نادي الزمالك في ملف قضية كهربا بتعويض مالي ضخم بسبب هروب اللاعب نهاية الموسم الماضي، وكشف مصدر داخل الزمالك ان الملف يتضمن اسباب المطالبة بتعويض مالي كبير وفي مقدمتها ان الزمالك تعرض لخسارة مالية من هروب محمود كهربا، حيث كان يقوم النادي بتحقيق مكاسب مالية من اعارته لاندية اخري وهو ما حدث في الموسم قبل الماضي بعدما انتقل اللاعب لاتحاد جدة السعودي لمدة موسم علي سبيل الاعارة مقابل 2 مليون دولار، وقال المصدر ان المحكمة الرياضية ستضع في اعتبارها الخسائر التي تعرض لها الزمالك من وراء هروب كهربا وسيتم تقدير التعويض المالي وفقا لهذة الحالة.

في سياق مختلف اقترب عمر السعيد مهاجم الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك من العودة الي صفوف ناديه القديم وادي دجلة في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما ابدي اللاعب موافقة مبدئية علي العودة لوادي دجلة عقب خروجه من حسابات الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك طوال الموسم قبل التوقف الحالي بسبب فيروس كورونا، وينتظر عمر السعيد القرار النهائي بالنسبة لادارةالزمالك لحسم مصيره من البقاء او الرحيل للاعلان عن وجهته المقبلة، خاصة ان الزمالك يرغب في دخول بعض اللاعبين ضمن صفقات تبادلية مع اندية اخري من بينهم عمر السعيد.