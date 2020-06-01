أخبار النادي الأهلي اليوم الأحد 31/5/2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادي الاهلي اليوم الأحد 31/5/2020 ، العديد من الاخبار الرياضية الهامة والتي جاء في مقدمتها، يُناقش محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي سبل توفير قيمة صفقة شراء أو استعارة رمضان صبحي نجم هجوم الفريق وذلك بعد إنتهاء فترة إعارته وعودته لناديه الأصلي هيدرسيفيلد الإنجليزي بنهاية الموسم الجاري، وحرص الخطيب على معرفة وضع النادي المادي في ظل تداعيات وباء كورونا قبل الإقدام على أي خطوة رسمية بشأن رمضان صبحي. استقر مسئولو النادي الأهلي على إصلاح أرضية ملعب التتش خلال المرحلة المقبلة عن طريق تحسين جودتها وتغييرها بالكامل خاصة بعد تسببها في تعرض أكثر من لاعب لإصابات كبيرة. أجل الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر البت النهائي في مصير المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق المعار للاتفاق السعودي. Advertisements بات الأهلي وسط كل هذه الضغوط والانتقادات التى تطوله من نجومه السابقين مطالبا بالتراجع عن قرار عدم اقامة مباريات اعتزال، خاصة مع نجوم بحجم عماد متعب وحسام عاشور وشريف إكرامي. يترقّب مسئولو النادى الأهلى العروض التى تلقاها جاكسون موليكا، مهاجم فريق مازيمبى الكونغولى، خلال الفترة الأخيرة. عقد محمود الخطيب، رئيس الأهلى، اجتماعاً ظهر اليوم، الأحد، مع اللجنة القانونية بالنادى لاستطلاع آراء أعضائها حول العديد من الأمور.

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