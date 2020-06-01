شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ ينفي شراء نادي جديد في مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفي تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني ، شراء نادي جديد في مصر خلال الفترة الحالية ، حيث أكد آل الشيخ أن التقارير التي أفادت شراءه نادي جديد في مصر بعد خلافاته مع النادي الأهلي في الأيام القليلة الماضية ، لا صحة لها إطلاقاً .

ونشر تركي آل الشيخ صورة لخبر عنوانه: "بعد خلافه مع الأهلي، تركي آل الشيخ يشتري نادي مصري جديد"، وعلق: "لا صحة لهذا الموضوع أبدا".

وكان تركى آل الشيخ قد أكد في تويتة سابقة، أن مصر بلد قانون، في ظل الأزمة الأخيرة بينه وبين محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي الأهلي علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، حيث شهدت الساعات الماضية توتر العلاقة بين تركى آل الشيخ، ومجلس إدارة القلعة الحمراء، برئاسة محمود الخطيب، بسبب إقامة مباراة اعتزال حسام عاشور.

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وقال تركي آل الشيخ على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "مصر بلد قانون، ومفيش أحسن من القانون".

وكان المستشار تركى آل الشيخ قد وجه رسالة غامضة في وقت سابق قائلاً، "إذا كان القرار بيد إدارة مش عاوزه مصلحة النادى وبيعطلوا أى حاجة تصب فى مصلحة النادى.. وصبرت عليها كتير بس واضح إنهم مش حيتغيروا فى حاجه... الحمدالله عندى نادى فى أوروبا! والباب اللى يجيلك منه الريح سده واستريح.. لغاية مايجى رجال يقدروا الرجال!"

وكان تركي آل الشيخ قد قام بشراء نادي الأسيوطي قبل تحويله إلي نادي بيراميدز، ولكنه ترك النادي في مطلع الموسم الحالي .