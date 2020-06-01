شكرا لقرائتكم خبر عن شبانة فى لايف الخليج 365: أبو ريدة لن يخوض انتخابات اتحاد الكرة بقائمة معلنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الاعلامى محمد شبانة فى لايف الخليج 365، أن هانى أبو ريدة عضو المكتب التنفيذى للكاف والفيفا استقر على خوض الانتخابات المقبلة لاتحاد الكرة حال اقامتها بدون قائمة معلنة، لاسيما وأن عدد كبير من الأندية تواصلوا معه وطالبوه بعدم خوض الانتخابات ضمن قائمة لان الاندية ترغب فى منحها حرية الاختيار المجموعة التى يعمل معها لتفادى اخطاء السابق وهو ما تفهمه ابو ريدة .

وقال شبانة فى لايف الخليج 365، إن أبو ريدة سيكون له قائمة وبالفعل على استقر عليها لكنه لن يعلنها بشكل رسمى احتراما لرغبة الاندية التى طلبت منه هذا الأمر لاختيار مجموعة تعبر عن ارادة الجمعية العمومية.

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