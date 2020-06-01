اخبار نادى الزمالك اليوم الأحد 31/5/2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادي الزمالك اليوم الاحد 31/5/2020 العديد من الأخبار الرياضية الهامة والتي جاء في مقدمتها، أعادت إدارة الزمالك لافتات نادى القرن على أسوار قلعة ميت عقبة، تأكيدا لما نشره ”الخليج 365” فى الساعات الماضية، وفقا لتصريحات أمير مرتضى منصور، المشرف العام على قطاع الكرة بنادى الزمالك، على عودة لافتات نادى القرن على أسوار القلعة البيضاء، موضحًا أن اللافتة التى صنعها الزمالك كما هى والتعديل الوحيد الذى طرأ خلالها بحذف شعار الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، وذلك بعدما تصدرت تلك اللافتة الأحداث فى الفترة الأخيرة بعدما قامت الإدارة البيضاء بتعليقها ومدون عليها "نادى الزمالك نادى القرن الحقيقى بالبطولات والإنجازات وليس بالمحسوبية والمجاملات". شاهد.. الزمالك يُعيد لافتة "نادى القرن" على أسوار القلعة البيضاء أعادت إدارة الزمالك لافتات نادى القرن على أسوار قلعة ميت عقبة، تأكيدا لما نشره ”الخليج 365” فى الساعات الماضية. تعكف حاليا ادارة الكرة بنادي الزمالك علي دراسة ومشاهدة عدد من مقاطع الفيديو للاعبي القسم الثاني في محاولة لايجاد لاعبين مميزين استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك علي تقسيم لاعبي الفريق الاول الي مجموعتين Advertisements كشف محمد صلاح مدرب الزمالك السابق، أنه اعترض علي طريقة لعب مؤمن سليمان المدير الفني للفريق في نهائي أفريقيا عام 2016 أمام صن داونز الجنوب الافريقي أكد حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن النادي متمسك بموقفه بالمطالبة بالحصول علي لقب نادي القرن الأفريقي ، كاشفاً أن النادي يستعين بمحامي إيطالي اقترب عمر السعيد مهاجم الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك من العودة الي صفوف ناديه القديم وادي دجلة في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة

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