7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأحد 31/5/2020 ، العديد من الاخبار الرياضية والتى جاء فى مقدمتها ، استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك علي تقسيم لاعبي الفريق الاول الي مجموعتين، بحيث تخوض كل مجموعة مران في توقيت مختلف عقب عودة التدريبات بعد فترة التوقف الحالية بسبب انتشار فيروس كورونا ، وستخوض كل مجموعة تدريب في وقت مختلف، حيث ستؤدي المجموعة الاولي مران صباحي فيما تؤدي المجموعة الثانية مران مسائي، وذلك لتطبيق الاحترازات الطبية خوفا من تعرض اللاعبين لاصابة بفيروس كورونا، كما ستؤدي كل مجموعة المران علي ملاعب قطاع الناشئين بحيث يكون كل ملعب يضم من 5 إلي 7 لاعبين تحت إشراف أحد أعضاء الجهاز الفني. استقر ألفرنسى باتريس كارتيرون المدير ألفنى لفريق الزمالك على تقسيم لاعبى ألفريق الأول إلى مجموعتين Advertisements عقد محمود الخطيب، رئيس الأهلى، اجتماعاً ظهر اليوم، الأحد، مع اللجنة القانونية بالنادى لاستطلاع آراء أعضائها حول العديد من الأمور. أجل الجهاز ألفنى للأهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر البت النهائى فى مصير المغربى وليد أزارو مهاجم ألفريق المعار للاتفاق السعودي كارتيرون يقسم لاعبى الزمالك على فترتين عقب عودة النشاط

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