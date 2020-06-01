شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الأولمبية المصرية تطالب الاتحادات بإبلاغها بأي حالات مصابة بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسلت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب ، خطاب الي جميع الاتحادات الرياضية ، تطالب فيه بإبلاغ اللجنة بشكل فوري بظهور أي حالات إصابة بفروس كورونا المستجد لأي من اللاعبين أو الأجهزة الفنية والإدارية أو العاملين باي اتحاد ، علي أن يتم الاخطار بخطاب رسمي الي اللجنة الأولمبية بكافة بيناته للتواصل معه ومتابعة الحالة وتطوراتها، وذلك في إطار حرص اللجنة الاولمبية علي الرياضيين والمنظومة الرياضية .





وكانت مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية ومجلس إدارة اللجنة قد ناقشت بحضور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة الخطة الطبية التى وضعت من قبل اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية من كافة جوانبها والتجارب فى الدول الأخرى التى واجهة فيروس كورونا، خلال الإجتماع قام حسن كمال رئيس اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية بشرح الخطة التى تم وضعها من كافة جوانبها وشرح الإتصالات التى تمت مع اللجنة الطبية بوزارة الشباب والرياضة والتصور العام لعودة النشاط الرياضى والإجراءات الطبية والإحترازية التى يمكن أن تتخذ.

تأتى هذه الخطة فى ظل الإستعدادات لعودة النشاط الرياضى تدريجيا بداية من منتصف يونيو القادم وفقا لقرارات السيد رئيس الوزراء ، حيث قرر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية التحرك مبكرا بعد الجلسات التى عقدت خلال الأسابيع الماضية مع الاتحادات لمعرفة الخطط المتوقعة ل12 شهر القادمين.