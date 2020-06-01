شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يفاوض عامر عامر لتدعيم مركز حراسة المرمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل مسئولو الجونة فى مفاوضات جادة مع عامر عامر حارس مرمى الإنتاج الحربى من اجل التعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم مركز حراسة مرمى الفريق الساحلى بحارس مرمى خبرة فى ظل رغبة مسئولى النادى فى بناء فريق قوى قادر على مجابهة الفرق الكبرى فى الموسم المقبل والإبتعاد عن منطقة الهبوط مثلما حدث فى الموسم الحالى .

كان مسئولو الجونة نجحوا فى التعاقد مع عدد من لاعبى الأهلى لتدعيم صفوف الفريق فى بداية الموسم الحالى مثل إسلام محارب وباسم على وعمرو بركات ومحمد ناجى جد وفى الموسم قبل الماضى ، إلا أنهم لم يحققوا النتائج المرجوة واستمر الفريق الساحلى فى الموسم الماضى بشق الأنفس فى الدورى .

من ناحية أخرى كشف عامر عامر، حارس مرمى الإنتاج الحربى، عن عدم شعوره بالندم جراء إعلان انتمائه للأهلى فى وسائل الإعلام، مؤكداً أنه يفتخر أنه من عشاق القلعة الحمراء ويتمنى اللعب للفريق الأحمر دوماً، مبديا فى الوقت ذاته ترحيبه باللعب للزمالك أيضاً حال وصول عرض لأنه لاعب محترف .

وقال عامر عامر، فى حواره مع ”الخليج 365”، "شرف ليا أنى أهلاوى وشرف ليا ألعب فى الأهلى وبحب النادى ودى حقيقة مش هنكرها ولا هندم عليها، ومحدش يقدر يرفض اللعب للأهلى بس انتمائى مالوش علاقة بأنى محترف لو جالى عرض من الزمالك هوافق عليه فورا".

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وأكد حارس مرمى الإنتاج الحربى أنه تلقى عرضا من النادى الإسماعيلى للانتقال إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .

وأضاف عامر عامر، تلقيت عرضا جادا من الإسماعيلى للانتقال لصفوفه فى فترة الميركاتو الصيفى المقبل عن طريق وكيلى سعد حسنى ولكن لم نصل لمرحلة مناقشة التفاصيل المادية للعرض".

وتابع عامر، "أبلغت مسئولى الإسماعيلى بارتباطى بتعاقد ممتد مع الإنتاج الحربى لنهاية الموسم المقبل".