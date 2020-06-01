شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. نجوم من القطبين اقتربوا للمنافس.. والخطوة الأخيرة "عطلت" الصفقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت المواسم القليلة الماضية محاولات من جانب القطبين الاهلي والزمالك ، لضم نجوم من بعضهما البعض، حيث يضع مسئولو الاهلي او الزمالك اعينهم علي لاعبين من النادي الاخر في محاولة لضمه ليكون صفقة جماهيرية في المقام الاول ، الا ان هناك بعض المحاولات كتب لها الفشل في اللحظات الاخيرة ، وهو ما يوضحه التقرير التالي الذي يستعرض ابرز اللاعبين من الاهلي والزمالك الذين كانوا قاب قوسين او ادني من الانضمام للنادي الاخر.

لاعبون من الأهلي للزمالك

نجح الزمالك في الحصول علي توقيع عبد الله السعيد لاعب بيراميدز الحالي منذ موسمين وحصل اللاعب علي قيمة عقده كاملا من الزمالك وقتها وكان يبلغ 40 مليون جنيه " نقدا " حيث كان العقد يمتد لموسمين، وتم التقاط صورلعبد الله السعيد مع كل من احمد مرتضي منصور وامير مرتضي واسماعيل يوسف مسئولي الزمالك، الا ان الصفقة لم تكتمل بعد تدخل تركي ال الشيخ الذي نجح في اغراء اللاعب بالتوقيع للاهلي وتجديد تعاقده قبل ان يعلن الاهلي بيع اللاعب للدوري الفنلندي.

نفس الامر مع أحمد فتحي الذي كان ضمن صفقة القرن أيضا وقتها حيث انهي فتحي اتفاقه مع الزمالك لولا تدخل تركي آل الشيخ الذي عقد جلسة مع احمد فتحي وتم الاتفاق علي التجديد للاهلي ولكن الاهلي لم يعرض فتحي للبيع مثل عبد الله السعيد لانه لم يوقع علي عقود انتقاله للزمالك ولكنه كان اتم كافة الاتفاقيات مع مسئولي الابيض.

كما أكد احمد مرتضي منصور في تصريحات لبرنامج ملعب اون تايم علي قناة اون تايم سبورت أمس أن رمضان صبحي لاعب الأهلي كان علي وشك التوقيع للزمالك عام 2014 ، ولكن الصفقة لم تكتمل نتيجة اختلاف في الترتيبات بين مسئولي الزمالك واللاعب ولكن احمد مرتضي اكد ان رمضان صبحي انهي اتفاقه مع الزمالك علي كل التفاصيل.

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لاعبون من الزمالك للأهلي

يعتبر محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك الحال هو ابرز لاعبي الابيض الذين وقعوا للاهلي ولكن الصفقة لم تتم، وذلك اثناء احترافه في باوك اليوناني ، وفشل انتقاله للاهلي وقتها بعد التوقيع بعد تراجع اللاعب والوصول بالصفقة إلي المحكمة الرياضية الدولية.

اما اللاعب الثاني فهو وائل القباني مدافع الزمالك السابق والذي قام بالتوقيع للأهلي ولكنه تراجع في اللحظات الاخيرة وطلب من الأهلي استعادة العقد وبالفعل قام مسئولو الاهلي باعادة العقد للاعب لتفشل الصفقة في اللحظات الأخيرة.