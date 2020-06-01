حصاد الرياضة المصرية اليوم الأحد 31/5/2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأحد 31/5/2020 ، العديد من الاخبار الرياضية والتي جاء في مقدمتها ، انفراد الخليج 365، بنشر التصور الذى وضعه اتحاد الكرة وتحديدا الدكتور محمود سعد المدير الفنى للجبلاية بالتنسيق مع اللجنة الطبية بالاتحاد، لعودة الدورى العام هذا الموسم والذى تم إيقافه منذ منتصف شهر مارس الماضى، بسبب انتشار فيروس كورونا، وارسل اتحاد الكرة هذا التصور إلى وزير الشباب والرياضة ومجلس الوزراء ووزارة الصحة للبت فيه وفى حالة الموافقة عليه سيتم ارساله إلى الأندية من أجل تنفيذه. انفراد.. الخليج 365 ينشر التصور الرسمى لاتحاد الكرة لعودة الدورى ينفرد الخليج 365، بنشر التصور الذى وضعه اتحاد الكرة وتحديدا الدكتور محمود سعد المدير الفنى للجبلاية بالتنسيق مع اللجنة الطبية بالاتحاد اللجنة الأولمبية المصرية تطالب الاتحادات بإبلاغها بأي حالات مصابة بكورونا أرسلت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب ، خطاب الي جميع الاتحادات الرياضية ، تطالب فيه بإبلاغ اللجنة بشكل فوري بظهور أي حالات إصابة بفروس كورونا المستجد أكد محمد الخولي نائب نادي المصري البورسعيدي ، أن النادي طالب من مسئولي بيراميدز ، 2 مليون جنيه تفعيلاً لعقد اسلام عيسي المنتقل من صفوف الفريق البورسعيدي الي نادي بيراميدز Advertisements الأهلي يترقب العروض الأوروبية لضم هداف مازيمبي قبل قرار فايلر يترقّب مسئولو النادى الأهلى العروض التى تلقاها جاكسون موليكا، مهاجم فريق مازيمبى الكونغولى، خلال الفترة الأخيرة. تلقى الفرنسى ديديه جوميز، المدير الفنى للإسماعيلى، عرضاً من أهلى بنى غازى الليبى لتدريب الفريق مقابل 30 ألف دولار شهرياً. عقد محمود الخطيب، رئيس الأهلى، اجتماعاً ظهر اليوم، الأحد، مع اللجنة القانونية بالنادى لاستطلاع آراء أعضائها حول العديد من الأمور. تركي آل الشيخ ينفي شراء نادي جديد في مصر نفي تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني ، شراء نادي جديد في مصر خلال الفترة الحالية ، حيث أكد آل الشيخ أن التقارير التي أفادت شراءه نادي جديد في مصر بعد خلفاته مع النادي الأهلي في الأيام القليلة الماضية ، لا صحة لها أطلاقاً . استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك علي تقسيم لاعبي الفريق الاول الي مجموعتين أجل الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر البت النهائي في مصير المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق المعار للاتفاق السعودي كارتيرون يقسم لاعبي الزمالك علي فترتين عقب عودة النشاط

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