شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستعد لعودة النشاط بتجهيز بوابات التعقيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ مسئولو الزمالك في الاستعداد بجدية لعودة النشاط داخل النادي سواء لتدريبات الفرق الرياضية او استقبال اعضاء النادي خلال الفترةالمقبلة ، في ظل العودة المحتملة عقب توقف النشاط بسبب انتشار فيروس كورونا، حيث انهي مسئولو الزمالك تجهيز بوابات التعقيم ، وسيتم تركيبها علي مداخل النادي فور اعلان قرار عودة الأنشطة داخل الاندية.

وكان الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أكد إن هناك دراسة لعودة النشاط الرياضى فى مصر بشكل تدريجى بداية من يوم 15 يونيو، إلا إنه لم يتم اتخاذ القرار بشكل رسمى حتى الأن.

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في سياق مختلف استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك علي تقسيم لاعبي الفريق الاول الي مجموعتين، بحيث تخوض كل مجموعة مران في توقيت مختلف عقب عودة التدريبات بعد فترة التوقف الحالية بسبب انتشار فيروس كورونا ، وستخوض كل مجموعة تدريب في وقت مختلف، حيث ستؤدي المجموعة الاولي مران صباحي فيما تؤدي المجموعة الثانية مران مسائي، وذلك لتطبيق الاحترازات الطبية خوفا من تعرض اللاعبين لاصابة بفيروس كورونا، كما ستؤدي كل مجموعة المران علي ملاعب قطاع الناشئين بحيث يكون كل ملعب يضم من 5 الي 7 لاعبين تحت اشراف احد اعضاء الجهاز الفني.

من ناحية اخري طالب نادي الزمالك في ملف قضية كهربا بتعويض مالي ضخم بسبب هروب اللاعب نهاية الموسم الماضي، وكشف مصدر داخل الزمالك ان الملف يتضمن اسباب المطالبة بتعويض مالي كبير وفي مقدمتها ان الزمالك تعرض لخسارة مالية من هروب محمود كهربا، حيث كان يقوم النادي بتحقيق مكاسب مالية من اعارته لاندية اخري وهو ما حدث في الموسم قبل الماضي بعدما انتقل اللاعب لاتحاد جدة السعودي لمدة موسم علي سبيل الاعارة مقابل 2 مليون دولار، وقال المصدر ان المحكمة الرياضية ستضع في اعتبارها الخسائر التي تعرض لها الزمالك من وراء هروب كهربا وسيتم تقدير التعويض المالي وفقا لهذة الحالة.