شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يغلق الباب أمام عودة الهانى سليمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرفض مسئولو الاتحاد السكندرى عودة الهانى سليمان حارس مرمى الفريق السابق وسموحه الحالى إلى صفوف الفريق بعد تألقه مع الموج الأزرق خلال الموسم الحالى خاصة فى ظل تواجد الثلاثى عماد السيد ومحمود الزنفلى وعمرو خليل الذين يقدمون مستويات رائعة ، بالإضافة إلى رفض إدارة زعيم الثغر لعودة الحارس من جديد .

ورغم وصول الحارس إلى 35 عاما ورغبته فى إنهاء مشواره الكروى مع ناديه الذى بدأ فيه وهو الإتحاد السكندرى ، إلا أن رغبته قوبلت بالرفض التام بعدما حاول جس النبض عن طريق عدد من المقربين الذين أبلغوه برفض الإدارة لعودته من جديد .

ويحتاج الاتحاد السكندرى تدعيم صفوفه فى بعض المراكز والتى يأتى على رأسها مركز صانع الألعاب والذى كان يشغله أحمد رفعت والذى تأكد عودته لناديه السابق الزمالك بعد انتهاء إعارته لزعيم الثغر بنهاية الموسم الجارى ، وعدم وجود سوى محمد الصباحى الذى انتقل يناير الماضى للإتحاد قادما من أسوان .

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من ناحية أخرى رفض مسئولو الاتحاد السكندرى الاستسلام فى صفقة البوركينابى رزاق سيسيه، مهاجم الزمالك المعار لزعيم الثغر حتى نهاية الموسم الحالى، بعد الرغبة القوية التى أبداها طلعت يوسف فى بقاء اللاعب الموسم المقبل بعد المستوى الجيد الذى قدمه مع زعيم الثغر، أصبح يمثل ثنائيا متفاهما مع خالد قمر ومن خلفهما أحمد رفعت.

وكان مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أكد عودة ثنائى الفريق الأبيض المعار إلى الإتحاد السكندرى إلى صفوف الفريق وهما رزاق سيسيه وأحمد رفعت، وشدد على وجود أكثر من عرض خارجى للمهاجم وأنه سيتم دراسة أفضل الحلول للاعب والنادى سواء بالبقاء مع الفريق إذا رغب الفرنسى كارتيرون أو الموافقة على رحيله لأفضل الأندية .