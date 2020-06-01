شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شبانة ينفرد فى لايف الخليج 365 بتفاصيل تصور عودة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الاعلامى والناقد الرياضى محمد شبانة، فى لايف الخليج 365، تفاصيل تصور اتحاد الكرة لعودة الدورى حال موافقة وزارة الصحة ومجلس الوزراء، وقال شبانة فى لايف الخليج 365 ، أن التصور تضمن طريقة عودة الأندية للتدريبات والمباريات الرسمية حال استئناف النشاط الرياضى، من خلال اجراءات احترازية جاءت فى التصور كالتالى:

- يفضل حضور اللاعبين والجهاز الفنى للملعب مباشرة .

- التدريب يكون تخصصى مراكز "حسب مركز كل لاعب" وهو الأفضل صحيا وفنيا، وكل مجموعة ربع ملعب.

- تحديد مواعيد التدريب على فترات واستخدام غرف الملابس على دفعات " الحراس .. المدافعين .. الوسط .. الهجوم".

- التقسيمات تكون صغيرة "3 + 3" او "4 + 4".

وأضاف شبانة فى لايف الخليج 365 أنه ، بالنسبة للاجراءات الاحترازية:

- تقديم بيان بالكشف الطبى الشامل على اللاعبين.

- تقديم بيان بالكشف الطبى الشامل على الأجهزة الفنية والطبية والادارية

- تفادى المصافحة أو العناق أو البصق داخل الملعب.

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- عدم الاستعانة بالأطفال الذين ينزلون الملعب مع اللاعبين.

- عدم التقاط صور تذكارية

- عدم دخول الفرق من النفق فى توقيت واحد

- ارتداء اللاعبين الكمامات على مقاعد البدلاء

- ترك مقعد خالى بين البدلاء

- لا يتجاوز عدد الحضور فى الملعب الـ300 فردا

- يقسم الملعب 3 مناطق " أرض الملعب- المقصورة -محيط الملعب".

- دخول الفريق الملعب بأكثر من باص ومسافة متر ونصف بين الجميع.

- الغاء المؤتمرات الصحفية وعمل منطقة للتصريحات الاعلامية

- منع تعامل الصحفيين مع اللاعبين وعمل عوازل زجاجية