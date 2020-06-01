شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستقر على إصلاح أرضية ملعب التتش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مسئولو النادي الأهلي على إصلاح أرضية ملعب التتش خلال المرحلة المقبلة عن طرق تحسين جودتها وتغييرها بالكامل خاصة بعد تسببها في تعرض أكثر من لاعب لإصابات كبيرة، في الوقت الذي منح السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق إدارة النادي الضوء الأخضر للبدء في هذا الملف، واستطلع مسئولو الأهلي رأي فايلر في مسألة اصلاح أرضية ملعب التتش خلال فترة توقف النشاط الرياضي حالياً في العالم بسبب فيروس كورونا، خاصة وأن إصلاحها ربما يحتاج لفترة تتراوح من 4 الى 6 شهور مما يستجوب معه نقل تدريبات النادي لملعب أخر فور استئناف النشاط الرياضي.

في الوقت الذي أكد رينيه فايلر لإدارة الأهلي انه في حالة تجديد تعاقده مع الأهلي في الموسم المقبل، فانه لن يغير أي فرد من الجهاز المعاون لأنه يرتاح في العمل معهم ، موضحا أن علاقته جيدة للغاية بجهازه المعاون وبينهم تنسيق وانسجام تام.

Advertisements

ويضم الجهاز المعاون لفايلر كلا من توماس بينجيللى مدرب أحمال، ميشيل ياناكون مدرب حراس مرمى، بالإضافة إلى ديفيد سيزا مدربا عاما وسامي قمصان مدرب مساعد، وأضاف فايلر انه يري ان الأهلي لا يحتاج لصفقات كثيرة في الموسم المقبل لتدعيم الفريق، حيث انه راضي عن مستوي معظم اللاعبين ويري انهم قادرون علي تنفيذ أفكاره داخل الملعب.