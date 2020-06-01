اخبار الرياضه

المصري يطلب 2 مليون جنيه من بيراميدز بعد الوصول لنصف نهائي الكونفدرالية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يطلب 2 مليون جنيه من بيراميدز بعد الوصول لنصف نهائي الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد الخولي نائب نادي المصري البورسعيدي ، أن النادي طالب  من مسئولي بيراميدز ، 2 مليون جنيه تفعيلاً لعقد اسلام عيسي المنتقل من صفوف الفريق البورسعيدي الي نادي بيراميدز ، في مطلع موسم 2019  ، مشيراً إلي العقد ينص علي حصول النادي المصري المبلغ المذكور حال وصول بيراميدز الي نصف نهائي الكونفدرالية الافريقية بمشاركة إسلام عيسي .

ووصل إسلام عيسى مع بيراميدز إلى نصف نهائي الكونفدرالية، قبل أن توقف المسابقة بسبب تفشي فيروس في العالم.

وأضاف الخولي في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” ، ان المصري وضع بنداً في عقد بيع اسلام عيسي لفريق بيراميدز ، ينص علي حصول الفريق البورسعيدي لقيمة 2 مليون جنيه حال وصول بيراميدز لنصف النهائي بطولة الكونفدرالية الافريقية ، و 2 مليون جنيه أخري حال وصول الفريق الي نهائي البطولة ، و 2 مليون جنيه أضافية حال فوز بيراميدز بكأس البطولة الافريقية.

 

Advertisements

كان النادي المصري قد أعلن عن انتقال إسلام عيسى، جناح الفريق، إلى نادي بيراميدز،  في مطلع موسم 2019 ، حيث تم الاتفاق على دفع 35 مليون جنيه، قيمة فورية للصفقة، بالإضافة إلى 10 مليون جنيه، متغيرات، وستكون مرتبطه بمستوى اللاعب مع فريقه، والأهداف والبطولات التي سيحققها معهم خلال المواسم المقبلة، أو إعادة بيعه لأي نادي أخر.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المصري يطلب 2 مليون جنيه من بيراميدز بعد الوصول لنصف نهائي الكونفدرالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا