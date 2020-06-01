شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يطلب 2 مليون جنيه من بيراميدز بعد الوصول لنصف نهائي الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد الخولي نائب نادي المصري البورسعيدي ، أن النادي طالب من مسئولي بيراميدز ، 2 مليون جنيه تفعيلاً لعقد اسلام عيسي المنتقل من صفوف الفريق البورسعيدي الي نادي بيراميدز ، في مطلع موسم 2019 ، مشيراً إلي العقد ينص علي حصول النادي المصري المبلغ المذكور حال وصول بيراميدز الي نصف نهائي الكونفدرالية الافريقية بمشاركة إسلام عيسي .

ووصل إسلام عيسى مع بيراميدز إلى نصف نهائي الكونفدرالية، قبل أن توقف المسابقة بسبب تفشي فيروس كورونا في العالم.

وأضاف الخولي في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” ، ان المصري وضع بنداً في عقد بيع اسلام عيسي لفريق بيراميدز ، ينص علي حصول الفريق البورسعيدي لقيمة 2 مليون جنيه حال وصول بيراميدز لنصف النهائي بطولة الكونفدرالية الافريقية ، و 2 مليون جنيه أخري حال وصول الفريق الي نهائي البطولة ، و 2 مليون جنيه أضافية حال فوز بيراميدز بكأس البطولة الافريقية.

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