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شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. تركي آل الشيخ يتقدم ببلاغ للنائب العام المصري ضد عضو بمجلس إدارة الأهلي والان مع التفاصيل
الأحد 31 مايو 2020
قرر المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني وبيراميدز السابق التقدم ببلاغب إلى النائب العام ضد محمد زكريا سراج عضو مجلس إدارة النادي الأهلي المصري.
ونشر المحامي محمد حمودة فيديو له قال فيه :"كلفني معال المستشار تركي آل الشيخ بالتقدم ببلاغ إلى معالي النائب العام المصري ضد محمد سراج عضو مجلس إدارة النادي الأهلي عما بدر منه من ألفاظ خارجه عن الأداب العامة وتمس الشرف والنزاهة الخاصة بمعالي المستشار تركي آل الشيخ".
وتابع :"كما كلفني أيضا بأن أتبع هذه البلاغات حتى يعاقب مرتكبها محمد سراج بالعقوبات الواردة بقانون العقوبات المصري والتي هي الحبس والغرامة بما يمس الشرف بالجرائم الخاصة".
وزاد :"وإنني أقول أن هذه الأفعال لا تمثل النادي الأهلي وإنني أعلم بأن مجلس إدارة النادي الأهلي لن يقبل مثل هذه الأقوال ولا تمثل جمهور النادي الأهلي ولا تمثل المصريين وإنما تمثل شخص مرتبكها والذي سينال منه القانون المصري والقضاء المصري بإذن الله وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.. شكرًا".
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