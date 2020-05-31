شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينتظر تقرير «كارتيرون» لتسويق المعارين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ينتظر مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، التقرير النهائى الذى يعده المدير الفنى الفرنسى، باتريس كارتيرون، والذى يخص اللاعبين المعارين من الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك إلى أندية أخرى فى الدورى العام، حتى يتمكن المجلس من تسويق اللاعبين الذين سيرفض كارتيرون عودتهم للفريق مبكرا حتى يضمن عائدا ماديا جيدا فى ظل الأزمة الحالية التى تعيشها الرياضة المصرية بسبب تفشى فيروس كورونا فى العالم، وهو ما تسبب فى إيقاف النشاط منذ نهاية شهر فبراير الماضى، وهو ما وضع الزمالك وجميع الأندية فى الدورى المصرى، فى أزمة مالية حقيقية.

ويمتلك الزمالك عددا من اللاعبين المعارين، مع أندية الاتحاد السكندرى الذى يضم أحمد رفعت ورزاق سيسيه، والمقاولون العرب الذى يضم النيجرى معروف يوسف، وسموحة الذى يضم أحمد فتوح، وطلائع الجيش الذى يضم محمد أشرف روقة وأحمد كابوريا، بجانب المغربى حميد أحداد، المعار إلى الرجاء المغربى، وكلهم على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، بالإضافة إلى اللاعبين الشباب الذى تمت إعارتهم إلى طنطا وأسوان.

وأكد مرتضى منصور، خلال الساعات الماضية، أن الثنائى أحمد رفعت المعار لنادى الاتحاد السكندرى وأحمد فتوح المعار لنادى سموحة، سيعودان للفريق، وذلك بناء على اتفاق مع المدير الفنى الفرنسى، أما رزاق سيسيه المعار لنادى الاتحاد السكندرى، فأكد أن عودته للفريق تتوقف على ما يتلقاه من عروض مناسبة.

وهناك اتجاه فى مجلس الإدارة، بدخول اللاعبين المعارين فى صفقات تبادلية، أو بيعهم نهائيا والاستفادة من المقابل المادى لضم صفقات جديدة وفقا لاحتياج الفريق الأبيض، ويرغب الزمالك فى الاستفادة ماديا من بيع اللاعبين بدلا من الإعارة وتوفير أماكن فى قائمة الفريق وكذلك عدم تحمل الزمالك أى أعباء مالية إضافية فى حالة إعارات اللاعبين.

فى سياق مختلف، انتهى مجلس إدارة النادى من إعداد اللافتات الخاصة بنادى القرن الحقيقى، والتى سيتم وضعها على بوابات النادى خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد إزالة الشعار الخاص بالاتحاد الإفريقى، وستضم اللافتات توضيح فوز الزمالك بتسعة ألقاب قارية فى القرن الماضى، مقابل سبعة ألقاب للنادى الأهلى.

من جانبه أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة، أن سبب إزالة اللافتات جاء بناء على طلب من الاتحاد الإفريقى بسبب استخدام شعار الاتحاد وهذا حقهم وخلال أيام ستعود اللافتات مرة أخرى فى شكلها الجديد.

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فيما كشف مرتضى منصور عن أن جميع الصفقات التى سيتعاقد معها الزمالك ستكون من العيار الثقيل وستكون مفاجأة للجميع، وذلك بناء على تحديد المدير الفنى باتريس كارتيرون لاحتياجاته، وأشار رئيس الزمالك إلى أن المدير الفنى حتى الآن لم يعد تقريرا عن اللاعبين الراحلين عن الفريق تحسبا لعودة النشاط الرياضى رغم صعوبته.