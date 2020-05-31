شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل شيخ يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد عضو مجلس الأهلي (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن محمد حمودة المحامي التقدم ببلاغ نيابة عن المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، ضد محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادى الأهلي لكرة القدم.

وقال حموده في فيديو عن طريق «المصري اليوم» :«كلفنى المستشار تركى آل الشيخ أن أتقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة الأهلي عما بدر منه من ألفاظ خارجة عن الأداب العامة اتجاه المستشار».

وتابع:«وكلفنى أن أتابع هذه البلاغات حتى يعاقب مرتكبها محمد سراج بما يقره قانون العقوبات المصري وهو الحبس والغرامة بما يمس الشرف في جرائم القذف وهذه الأفعال لا تمثل النادي الأهلي ولا جمهوره ولا المصريين إنما تمثل شخص مرتكبها».