شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يفاوض أحمد حمودى.. وديديه جوميز يطلب التعاقد مع 4 لاعبين جدد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل أحمد حمودى لاعب الفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز، ضمن اهتمامات النادى الإسماعيلى، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم صفوف الفريق، بناء على طلب من الجهاز الفنى للإسماعيلى، الذى يسعى لتدعيم الفريق بشكل جيد قبل انطلاق الموسم الجديد، وعلمت «المصرى اليوم» أن اللاعب أبدى ترحيبا بارتداء قميص الإسماعيلى، خاصة أن اللاعب تلقى مفاوضات من قبل للانضمام لصفوف الفريق ولكنه انتقل إلى نادى بيراميدز، وخرج اللاعب من حسابات فريقه حيث إنه لم يشارك فى أى مباراة مع بيراميدز منذ انضمامه لصفوف الفريق فضلا عن توصية المدير الفنى الكرواتى للفريق بالاستغناء عن خدمات اللاعب، ومن المنتظر أن تدخل المفاوضات بين أحمد حمودى والنادى الإسماعيلى لمرحلة الحسم خلال الأيام القليلة المقبلة لاسيما أنه سينتقل للفريق دون أن يحمل النادى أى أعباء مادية.

فيما قدم الفرنسى ديديه جوميز، المدير الفنى للإسماعيلى، لمسؤولى النادى قائمة بالمراكز التى يحتاج الفريق للتعاقد معها بناء على رؤيته عقب المباريات التى خاصها الفريق منذ أن تولى مهمة القيادة الفنية خلفا للمدير الفنى الصربى ميودراج يسيتش، واشتملت القائمة على ضرورة التعاقد مع صانع ألعاب وحارس مرمى وجناح أيمن ومدافع متميز قادر على قيادة خط دفاع الفريق.

من جهة أخرى تلقى جوميز العديد من العروض للرحيل عن الإسماعيلى، بعد رغبة مسؤولى الدراويش لتوجيه الشكر للمدير الفنى عقب انتهاء مدة تعاقده مع «الدراويش»، ولعل أبرز العروض التى تلقاها المدير الفنى الفرنسى عرض من الدورى الجزائرى وآخر من المغرب ولكنه لم يحسم وجهته المقبلة بشكل رسمى لحين وضوح الرؤية بشأن مستقبله مع الإسماعيلى فى ظل تفكير مجلس الإدارة برئاسة إبراهيم عثمان فى التعاقد مع اليونانى تاكيس جونياس المدير الفنى السابق لوادى دجلة.