شكرا لقرائتكم صلاح سليمان يقرر تأجيل تجديد عقده مع إنبى بسبب 3 عروض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى صلاح سليمان، مدافع إنبى، 3 عروض من أندية الدورى الممتاز، خلال الفترة الأخيرة، لضمه إلا إنه أكد لهما امتداد تعاقده مع النادى البترولى لنهاية الموسم المقبل، حيث سينتظر عقد جلسة معه من قبل إدارة النادى البترولى عقب تحديد مصير النشاط الكروى وذلك لحسم مسألة التجديد له ورفع القيمة المالية لعقده من عدمه قبل حسم تلك العروض ويفضل صلاح سليمان تأجيل ملف تجديد عقده فى الوقت الحالى، انتظاراً لمصير الموسم الكروى المتوقف منذ شهر مارس الماضى، ضمن الإجراءات الإحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا.

ويرتبط صلاح سليمان بعلاقة قوية بإدارة الكرة فى نادى إنبى لذا فضل تأجيل كل الأمور سواء الخاصة بمسألة تجديد عقده إلى جانب العروض المقدمة له، انتظاراً للتوقيت المناسب الخاص بتلك المسألة عقب تحديد مصير النشاط الكروى فى مصر، خاصة إن الفترة الحالية تشهد تواجد جميع لاعبى النادى البترولى فى منازلهم لخوض التدريبات البدنية.

Advertisements

ووضع الجهاز الفنى لإنبى، بقيادة حلمى طولان، لائحة عقوبات لتجنب زيادة الأوزان خلال فترة التوقف الحالية التى تأتى لتجنب انتشار فيروس كورونا وعلق عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادى إنبى حول مسألة تخفيض عقود اللاعبين قائلاً، "كل نادٍ يعمل على حسب إمكانياته والأمر سيعود إلى الاتفاق بين النادى واللاعب ولم نتخذ قرار فى هذا الشأن حتى الآن"، مشددا أن الفريق البترولى يواصل تدريباته فى المنزل تحت متابعة الجهاز الفنى للفريق، حيث يتم التواصل إلكترونيا خلال خوض المران وعبر جروب "الواتس آب" الخاص بالفريق.

ويحتل فريق إنبى المركز السابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، قبل تعليق منافسات المسابقة، برصيد 25 نقطة، بعدما حقق الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى 7 مواجهات وهزم فى 5 مباريات، فيما سجل لاعبوه 18 هدفًا واستقبل مثلها، ويبحث حلمى طولان المدير الفنى للفريق البترولى خلال الفترة الحالية مواصلة العمل نحو حفاظ اللاعبين على أوزانهم ولياقتهم بأفضل صورة من خلال المتابعة اليومية للبرنامج التدريبى الذى وضعه لهم.