شكرا لقرائتكم سيف زاهر: حاسس أن اللجنة الخماسية مش عاوزة ترجع الرياضة تانى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الإعلامى سيف زاهر، أن اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة لم تأخذ أي خطوة حتى الآن بشأن النشاط الرياضى.

وقال الإعلامى سيف زاهر خلال تقديمه برنامج "ملعب أون تايم"، المذاع على قناة أون تايم سبورت 1: "بقيت بحس أن اللجنة الخماسية مش عاوزة ترجع الرياضة تانى، ومعملتش ولا خطوة حتى الآن سواء بإعادة النشاط أو إلغائه".

وأوضح سيف زاهر: لازم اللجنة الخماسية تقعد مع رؤساء الأندية تتناقش في مصير النشاط الرياضى سواء هنكمل علشان كذا وكذا أو مش هنرجع علشان كذا، تخبط واضح وكل الدوريات في العالم اجتمعت مع الأندية وأخذت خطوات جادة سواء استكملت الدورى زى الدورى الألماني والإنجليزى، أو بالإلغاء زى الفرنسي والبلجيكى".

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وأضاف سيف زاهر: "هي اللجنة الخماسية هيستنى لما الأندية هي اللى تعمل اجتماع وتبلغهم بالقرارات سواء في الأهلى أو الزمالك، ولا المفروض اتحاد الكرة هو اللى يعمل الخطوة دى ويبلغ وزير الرياضة بالخطوات والعقبات علشان نقرر".