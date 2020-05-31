شكرا لقرائتكم اتحاد الهوكى يطالب اللجنة الأولمبية والوزارة بحل أزمة الحافز الرياضى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد شريف كمال رئيس اتحاد الهوكى، اللجوء إلى وزارة الشباب و الرياضة و اللجنة الأولمبية من أجل حل أزمة الحافز الرياضى للاعبين فى ظل عدم إستكمال 5 منافسات لمراحل سنية مختلفة تتعلق بالحافز الرياضى ، مشيرا إلى أن مجلس إدارة الإتحاد وضع تصور لإنهاء هؤلاء المسابقات فى حالة عودة النشا بقرار من الحكومة خلال المرحلة المقبلة .

كشف شريف كمال رئيس إتحاد الهوكى مسبقا على الإستقرار على عمل موظفى الإتحاد 3 ايام فى الإسبوع " السبت و الاثنين و الأربعاء " بعد العودة من أجازة عيد الفطر ،ذلك حتى منتصف يونيو لحين إتضاح رؤية عودة النشاط من عدمه بسبب فيروس كورونا .

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و كان رئيس اتحاد الهوكى، قد كشف مسبقا عن الالتزام فى شهر رمضان بالعمل من مقر الاتحاد فى الضرورة القصوى فقط من أجل الحماية من فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنه ينهى جميع الإجراءات وعقد الاجتماعات "أون لاين" اتباعا للإجراءات الاحترازية للدولة وتعليق النشاط على صعيد جميع المراحل السنية لحماية اللاعبين وأسرة اللعبة، مشيرا إلى أنه حضر مؤخرا لإنهاء إجراءات الدورات التدريبية .

وينظم اتحاد الهوكى دورات تدريبية للمدربين والحكام على المستويات المختلفة، بدءا من المستوى الأساسى، عقب شهر يونيو المقبل لا "أون لاين"، من أجل استغلال وقت حظر كورونا فى شىء إيجابى على الصعيد التدريبى والتحكيمى، فى ظل تعليق النشاط وفقا للإجراءات الاحترازية للدولة، مشيرا إلى أن اتحاد الهوكى ملتزم تماما بكافة الإجراءات وعقد اجتماعاته أون لاين أيضا حفاظا على سلامة الأعضاء وأسرة اللعبة على كافة الأصعدة .