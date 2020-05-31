شكرا لقرائتكم ملك سمير لاعبة ألعاب القوى تحلل المسحة الثانية للكورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تجرى ملك سمير لاعبة منتخب العاب القوى ، تحليل التهاب رئوى ، لتحديد مدى خطورة موقفها الصحى ، وتزايد الأعراض التي تشكو منها ، وحالة زيادة الالتهاب الرئوي سيتم حجزها في المستشفى والخضوع لعمل مسحة ثانية لمعرفة اصابتها بكورونا من عدمه .

وقالت ملك سمير، إن التحليل الذى ستجريه اليوم اذا كشف تزايد الالتهاب الرئوي ستحلل عينة ثانية للكورونا ، وإذا كشف عن قلة الالتهاب فستعود الى المنزل وتخضع للعلاج ، مشيرة إلى أن أخر زيارة للمستشفى طلب منها الطبيب الوقوف على مسافة منه ، خوفا من الأعراض التي تظهر عليها .

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وكانت نتيجة المسحة الأولى التى خضعت لها اللاعبة سلبية، لكنها مازالت تعانى من أعراض الفيروس، وتخضع للعزل المنزلى مع والدتها، لحين تحليل المسحة الثانية .

ومن جانبه أكد سيف شاهين، رئيس اتحاد ألعاب القوى، أن الاتحاد يتابع الحالة الصحية لملك سمير لاعبة ألعاب القوى وبطلة الجمهورية فى اللعبة، بعد إصابتها بأعراض فيروس كورونا، حتى تم التأكد من سلبية العينة الأولى. وأضاف شاهين أنه رغم أن اللاعبة ليست من قوام المنتخب الوطنى إلا أنها من أبناء اللعبة، لذلك هناك اهتمام بها مثل عهد الاتحاد بكل ممارسى ألعاب القوى.

وأشار رئيس الاتحاد إلى أن وزارة الرياضة تابعت الحالة، واطمأنت من طبيب الوزارة على حالة اللاعبة وتطورات حالتها، ولكن لا يعلم موعد خضوعها للعينة الثانية.