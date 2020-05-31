شكرا لقرائتكم الأهلي يقرر تغيير أرضية ملعب التتش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مسئولو النادي الأهلي على إصلاح أرضية ملعب التتش خلال المرحلة المقبلة عن طرق تحسين جودتها وتغييرها بالكامل خاصة بعد تسببها في تعرض أكثر من لاعب لإصابات كبيرة، في الوقت الذي منح السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق إدارة النادي الضوء الأخضر للبدء في هذا الملف، واستطلع مسئولو الأهلي رأي فايلر في مسألة اصلاح أرضية ملعب التتش خلال فترة توقف النشاط الرياضي حالياً في العالم بسبب فيروس كورونا، خاصة وأن إصلاحها ربما يحتاج لفترة تتراوح من 4 الى 6 شهور مما يستجوب معه نقل تدريبات النادي لملعب أخر فور استئناف النشاط الرياضي.

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في الوقت الذي أكد رينيه فايلر لإدارة الأهلي أنه في حالة تجديد تعاقده مع الأهلي في الموسم المقبل، فانه لن يغير أي فرد من الجهاز المعاون لأنه يرتاح في العمل معهم ، موضحا أن علاقته جيدة للغاية بجهازه المعاون وبينهم تنسيق وانسجام تام.

ويضم الجهاز المعاون لفايلر كلا من توماس بينجيللى مدرب أحمال، ميشيل ياناكون مدرب حراس مرمى، بالإضافة إلى ديفيد سيزا مدربا عاما وسامي قمصان مدرب مساعد، وأضاف فايلر انه يري ان الأهلي لا يحتاج لصفقات كثيرة في الموسم المقبل لتدعيم الفريق، حيث انه راضي عن مستوي معظم اللاعبين ويري انهم قادرون علي تنفيذ أفكاره داخل الملعب.