شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندرى يترقب "رديف" الأهلى والزمالك بالصيف لضمهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يترقب مسئولو الاتحاد السكندرى رديف الأهلى والزمالك فى الميركاتو الصيفى من أجل الدخول فى مفاوضات رسمية مع بعضهم لتدعيم صفوف الفريق بلاعبين سوبر فى إطار خطة الإدارة الخضراء فى دعم الفريق للمنافسة على البطولات فى الموسم المقبل خاصة البطولة العربية والتى ظهر فيها الفريق بمستوى جيد فى النسختين الماضيتين .

كان اتحاد الكرة قام بإيقاف النشاط الرياضى فى مصر بأكمله منذ منتصف مارس الماضى بعد قرار مجلس الوزراء بسبب وباء كورونا ، وينتظر فى الوقت الحالى القرار النهائى منتصف يونيه المقبل بعودة النشاط .

يضع طلعت يوسف المدير الفنى للإتحاد السكندرى خطة للتنفيب عن ناشئين فى قطاع النادى لتدعيم صفوف الفريق الأول بالموسم المقبل فى ظل الأزمة المالية التى يعانى منها أندية الدورى بسبب تجميد النشاط من جراء وباء كورونا الذى داهم العالم بأكمله .

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ويحتاج الإتحاد السكندرى تدعيم صفوفه فى بعض المراكز والتى يأتى على رأسها مركز صانع الألعاب والذى كان يشغله أحمد رفعت والذى تأكد عودته لناديه السابق الزمالك بعد انتهاء إعارته لزعيم الثغر بنهاية الموسم الجارى ، وعدم وجود سوى محمد الصباحى الذى انتقل يناير الماضى للإتحاد قادما من أسوان .

من ناحية أخرى رفض مسئولو الاتحاد السكندرى الاستسلام فى صفقة البوركينابى رزاق سيسيه، مهاجم الزمالك المعار لزعيم الثغر حتى نهاية الموسم الحالى، بعد الرغبة القوية التى أبداها طلعت يوسف فى بقاء اللاعب الموسم المقبل بعد المستوى الجيد الذى قدمه مع زعيم الثغر، أصبح يمثل ثنائيا متفاهما مع خالد قمر ومن خلفهما أحمد رفعت.

وكان مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أكد عودة ثنائى الفريق الأبيض المعار إلى الإتحاد السكندرى إلى صفوف الفريق وهما رزاق سيسيه وأحمد رفعت، وشدد على وجود أكثر من عرض خارجى للمهاجم وأنه سيتم دراسة أفضل الحلول للاعب والنادى سواء بالبقاء مع الفريق إذا رغب الفرنسى كارتيرون أو الموافقة على رحيله لأفضل الأندية .