رئيس النجوم: كل نادِ يريد مصلحته.. ولماذا ندفع مبالغ كبيرة في دوري مهدد بالإلغاء؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي
أكد محمد الطويلة رئيس نادي النجوم، إنه يرفض عودة دوري WE المصري في ظل زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا، مشيراً إلى أنه يرفض دفع مبالغ كبيرة في دوري مهدد بالإلغاء.
وقال الطويلة في تصريحات لقناة "اون تايم سبورت 2": "كل نادِ يريد مصلحته في مسألة عودة الدوري، ولكن في الأخر هي مصلحة البلد والمواطن".
وأضاف: "لو الأمور تطورت في عدد المصابين بفيروس كورونا، إلغاء الدوري سيكون وارداً، ولماذا ندفع مبالغ كبيرة في دوري مهدد بالإلغاء، وسنقوم بالإنفاق مرة أخرى بعد 3 أو 4 شهور في الموسم الجديد".
وتابع: "نريد أن نسير على خطى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني انفانتينو بأن تقام المباريات في بيئة آمنة".
وواصل رئيس نادي النجوم: "يجب ألا نقوم بقياس الأمور على الأندية الـ18 في الدوري الممتاز فقط، هناك أندية في الدرجة الثالثة والرابعة ستعاني أيضاً لقلة إمكانياتهم".
وأتم محمد الطويلة تصريحاته: "أطالب بتعطيل كرة القدم المصرية حتى أن نكون في بيئة آمنة".
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