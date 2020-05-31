"الزمالك ليس ملكًا لجماهيره".. رسالة نارية من النقاز لمرتضى منصور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد حمدي النقاز لاعب نادي الزمالك السابق والذي رحل لفريق سودوفا ماريامبوله الليتواني بعد فسخ التعاقد، أنه وقع في أكثر من مشكلة مع مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء.

وأشار النقاز في تصريحات عبر قناة الحوار التونسي، إلى أن منصور يتابع كل ما يدور في وسائل الإعلام بشكل لحظي عن طريق الاستعانة بعدد كبير من شاشات التلفاز في مكتبه.

وقال اللاعب التونسي: "لا أكذب فيما أقوله عن مرتضى منصور، الحقيقة تقول أن نادي الزمالك ليس ملك جماهيره ومحبيه، بل ملكه هو شخصيًا".

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وأكمل: "مرتضى يحب أن يكون سيد القرار في كل شيء، عندما تدخل مكتبه تجد 20 تليفزيون، في كل واحد تجد قناة مختلفة، أتوقع أن يتصل بنا الآن على الهواء ولن أطلب منع دخوله".

وأضاف: "سبق وأن تسبب لي في مشكلة مع ميجالو -ممثل تونسي-، وقتها كان ضيفًا في أحد القنوات وتحدث عن مرتضى منصور، قبل مباراة الأهلي والترجي".

وأوضح: "استدعاني مرتضى وقتها وقال لي ماذا يقول ميجالو؟ ترجمت له ما قال وشرحت له أنه ممثل تونسي كوميدي ومحبوب".

واختتم: "أحد الصحفيين المصريين أبلغه أن ميجالو تحدث عنه بشكل غير جيد، بعدها قام بعمل فيديو مطول وقام بسبه وتحدث عنه بشكل سيء للغاية، وهو ما تسبب في مشكلة لي مع ابن بلادي".