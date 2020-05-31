حارس الترجي يتحسر على الخسارة أمام الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

تحسر معز بن شريفية حارس مرمى الترجي التونسي على الخسارة من الزمالك في دوري أبطال إفريقيا وتوديع البطولة، قائلًا أن رحيل غيلان الشعلالي ألحق ضررًا كبيرًا بالفريق.

وقال بن شريفية في حوار إذاعي أجراه اللاعب في بلاده بتونس بأن غيلان الشعلالي أثر على الفريق بعد رحيله وهذا ما ظهر أمام الزمالك بربع نهائي دوري الأبطال.

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وقال حارس الترجي: "إذا كان معنا، كانت الأمور ستختلف كثيرًا، فهو لاعب يستطيع أن يخنق المنافس الذي يواجهه."

وأضاف: "فرجاني ساسي ما كان لينجح في تمرير كرة واحدة إذا كان غيلان الشعلالي حاضر في الملعب، وكان يمكن أن يكون للاعبين أخرين مثل بلايلي وبدري وبقير تأثير في المباراة أيضًا."

وحقق الزمالك فوزًا مستحقًا على الترجي بنتيجة 3-2 في مجموع الذهاب والعودة بدوري أبطال إفريقيا.