بالصور.. لاعبو الدوري الألماني يتضامنون مع قضية مقتل جورج فلويد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

تضامن عدداً من لاعبي الدوري الألماني "بوندسليجا" مع قضية مقتل الأميركي جورج فلويد، على رأسهم جادون سانشو وأشرف حكيمي لاعبا بروسيا دورتموند.

وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية موجة اضطرابات واحتجاجات عنيفة، بعدما قُتل جورج فلويد صاحب البشرة السمراء على يد أحد أفراد الشرطة بمدينة مينيابوليس.

وتوفي فلويد في الخامس والعشرين من الشهر الجاري، بعدما ألقى الضابط ديريك تشوفين القبض على فلويد، وكبله بطريقة قوية، تضمنت وضع ركبته على عنق فلويد لمدة جاوزت ثماني دقائق، ولم يكترث تشوفين لاستغاثة فلويد الذي قال إنه لا يستطيع التنفس، قبل أن يفارق الحياة.

وخلال مباراة بروسيا دورتموند وبادربورن، تضامن جادون سانشو بعد تسجيله لهدفه الأول في الدقيقة 57 من عمر اللقاء، مع فلويد بعد أن قام بخلع قميصه، لتظهر عبارة "العدالة لجورج فلويد"، في إشارة إلى تضامنه مع الأميركي الراحل.

وتبعه النجم المغربي أشرف حكيمي بعد أن سجل هدف دورتموند الرابع في الدقيقة 85، ليقوم برفع قميصه هو الآخر لتظهر عبارة "العدالة لجورج فلويد" على قميصه، وأشار بيديه بالتضامن مع عائلة الأميركي الراحل.

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وفي مباراة بروسيا مونشنجلادباخ ويونيون برلين، تضامن الفرنسي ماركوس تورام مهاجم مونشنجلادباخ مع جورج فلويد، بعد أن احتفل بهدفه في الدقيقة 41 بالركوع على ركبته، في إشارة إلى إهداء الهدف لروح فلويد ودعمه للمتظاهرين في أمريكا.

وكان اللاعب الأمريكي ويستون ماكيني لاعب نادي شالكه أول الداعمين لفلويد، بعدما أرتدى شارة كُتب عليها "العدالة لجورج"، خلال مواجهة فريقه التي خسرها بهدف نظيف أمام فيردر بريمن، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من عمر دوري الدرجة الأولى الألماني.